Біля Кременчука машина злетіла з траси — соцмережі

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За словами очевидців, ймовірно, що водій заснув за кермом.

Неподалік Кременчука, біля села Соснівка, сталась аварія — машина злетіла з траси. Про це повідомляють очевидці у соцмережах 15 вересня.

За їх словами, ймовірно, що водій заснув за кермом. Машина отримала механічні пошкодження. Попередньо, як вказують у мережі, постраждалих внаслідок аварії немає.

Нагадаємо, у Кременчуці на вулиці Сержанта Мельничука водій автомобіля Daewoo на високій швидкості збив дорожній знак та ліхтар, а після цього зняв з автівки номерні знаки та втік з місця події.