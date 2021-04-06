Топ новина, Кременчук, Культура

Фонтан та заміна труб: які зміни потягне за собою вірменська церква

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 1 130 Коментарів: 4

 

Церкву Української єпархії вірменської апостольської церкви планують побудувати біля «Амстору»

Неподалік «Амстору» планують побудувати церкву Української єпархії вірменської апостольської церкви. Згідно з проєктною документацією передбачено, що на території облаштують зону відпочинку з фонтаном та парковкою. Роботи будуть виконувати за рахунок ініціаторів будівництва.


Біля «Амстора» у Кременчуці хочуть побудувати вірменську церкву


 


На засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький зауважив, що хочуть зробити культове місце для відпочинку кременчужан.


- Там мають з'явитися фонтан і лавки. Фактично відродити парк. Хочуть зробити культове місце для відпочинку всіх кременчужан. Є питання по переносу комунікацій, але вони за свій рахунок перекладуть заново комунікації, - додав мер.


 

На схемі праворуч знаходиться Амстор, зверху - залізна дорога. Помаранчевим позначено церкву, а фіолетовий прямокутник - недільна школа. Поруч з церквою передбачено парковку. Трохи вище по схемі фонтан з лавками та невисокими світильниками. 


Територія проєктування церкви поділяється на функціональні зони: вхідна, храмова, господарська.


 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: церква вірмени
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Коментарі: 4

260
jondin:
Сьогодні, 11:27

Армения ветировала продолжение мандата ОБСЕ в Украине

 


11 0
304
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:05

Цитата: jondin

Армения ветировала продолжение мандата ОБСЕ в Украине

 

 

А еще на территории Армении размещены российские военные базы, да и не для кого не серкет, что Армения лояльна России. Но причем наши местные армяне к внешней политике армянских властей? Если община за свои деньги хочет облагородить парк, почему бы и нет.


4 2
868
inattentive:
Сьогодні, 12:31

Там же уже , где то, ледовый дворец "стоит".


10 0
461
1
Туся:
Сьогодні, 13:05

 хай  облагороджують територію.  всерівно там пустир з бур,яном та камінням. так вони ж приведуть до ладу і збудують двометровий мур навколо. І простий мешканець туди не зайде. а. я пам.ятаю часи, коли ця територія була парковою зоною. в добротних деревах і з лавочками. Так, парк не був європейського зразку, але таки містом відпочинку він був. і дерева не так давали забруднювати повітря від Дормашівського підприємства. а, тепер його територію приватизували  звонкові, шаповалові та інші персони  в свої користування! І ніхто вже не може зайти та відпочити в тінечку. а, тепер ще й вірмени чималий кусень відвоюють.


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