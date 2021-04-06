Фонтан та заміна труб: які зміни потягне за собою вірменська церква

Неподалік «Амстору» планують побудувати церкву Української єпархії вірменської апостольської церкви. Згідно з проєктною документацією передбачено, що на території облаштують зону відпочинку з фонтаном та парковкою. Роботи будуть виконувати за рахунок ініціаторів будівництва.
На засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький зауважив, що хочуть зробити культове місце для відпочинку кременчужан.
На схемі праворуч знаходиться Амстор, зверху - залізна дорога. Помаранчевим позначено церкву, а фіолетовий прямокутник - недільна школа. Поруч з церквою передбачено парковку. Трохи вище по схемі фонтан з лавками та невисокими світильниками.
Територія проєктування церкви поділяється на функціональні зони: вхідна, храмова, господарська.