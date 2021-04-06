Фонтан та заміна труб: які зміни потягне за собою вірменська церква

Неподалік «Амстору» планують побудувати церкву Української єпархії вірменської апостольської церкви. Згідно з проєктною документацією передбачено, що на території облаштують зону відпочинку з фонтаном та парковкою. Роботи будуть виконувати за рахунок ініціаторів будівництва.







На засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький зауважив, що хочуть зробити культове місце для відпочинку кременчужан.





- Там мають з'явитися фонтан і лавки. Фактично відродити парк. Хочуть зробити культове місце для відпочинку всіх кременчужан. Є питання по переносу комунікацій, але вони за свій рахунок перекладуть заново комунікації, - додав мер.





На схемі праворуч знаходиться Амстор, зверху - залізна дорога. Помаранчевим позначено церкву, а фіолетовий прямокутник - недільна школа. Поруч з церквою передбачено парковку. Трохи вище по схемі фонтан з лавками та невисокими світильниками.



Територія проєктування церкви поділяється на функціональні зони: вхідна, храмова, господарська.







