Біля «Амстора» у Кременчуці хочуть побудувати вірменську церкву

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 548 Коментарів: 2

У Кременчуці біля «Амстору» на вулиці Халаменюка планують побудувати церкву Української єпархії вірменської апостольської церкви. Згідно з інформацією опублікованою на сайті Кременчуцької міської ради, у зеленій зоні з'явиться церква та господарська будівля. Дана робота розроблена ФОП Кулініч К.О. Пропозиції та зауваження приймають до 26 березня.





До складу проєкту входять графічні матеріали та пояснювальна записка. З ними можна ознайомитися на офіційному сайті міської ради, на сторінці управління містобудування та архітектури, в розділі «Основні положення генерального плану міста та детальних планів територій» та в приміщенні управління містобудування та архітектури, каб. 222, в робочі дні з 09.00 до 16.00.





Зауваження та пропозиції стосовно даного проєкту приймаються до 26 березня за адресою: площа Перемоги, 2, каб. 219.





Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

Пропозиції подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.



