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Кременчук, Культура

Біля «Амстора» у Кременчуці хочуть побудувати вірменську церкву

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 548 Коментарів: 2

  

Громадські слухання триватимуть до 26 березня

У Кременчуці біля «Амстору» на вулиці Халаменюка планують побудувати церкву Української єпархії вірменської апостольської церкви. Згідно з інформацією опублікованою на сайті Кременчуцької міської ради, у зеленій зоні з'явиться церква та господарська будівля. Дана робота розроблена ФОП Кулініч К.О. Пропозиції та зауваження приймають до 26 березня. 


До складу проєкту входять графічні матеріали та пояснювальна записка. З ними можна ознайомитися на офіційному сайті міської ради, на сторінці управління містобудування та архітектури, в розділі «Основні положення генерального плану міста та детальних планів територій» та в приміщенні управління містобудування та архітектури, каб. 222, в робочі дні з 09.00 до 16.00.


Зауваження та пропозиції стосовно даного проєкту приймаються до 26 березня за адресою: площа Перемоги, 2, каб. 219.


Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.                                                                                                                                        

Пропозиції подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.


 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: вірмени церква
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Коментарі: 2

2
saxdvd:
Сьогодні, 14:04

а каток как изначально планировалось посторить не судьба ?

 

как будто церквей в городе мало.


5 0
197
Saidis:
Сьогодні, 14:18

и на этом парк железнодорожников закончился полностью smile

интересно, дерибан какого парка начнется следующим smile 


1 0

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