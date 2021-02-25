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Справа «Укрататнафти» на $294 млн: суд Англії став на бік Коломойського, відмовивши російській «Татнєфті»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 716

 

У майнових претензіях до власників компанії та її керівника суд відмовив повністю — сплив термін позовної давності

24 лютого Високий суд Англії та Уельсу опублікував рішення у справі стосовно позову ПАТ «Татнєфть» до Геннадія Боголюбова, Ігоря Коломойського, Олександра Ярославського (фактичні власники компанії), Павла Овчаренка (голова правління ПАТ «Укрататнафта»). Російська «Татнєфть» вимагала відшкодування шкоди згідно зі статтею 1064 ГК РФ у сумі 294,3 млн. доларів США. Про результат розгляду справи повідомляє пресреліз «Укрататнафти».


Справа розглядалась з 2016 року. Високий суд Англії та Уельсу всебічно вивчив матеріали справи, які стосувались подій, пов’язаних з ПАТ «Укртатнафта» в період 2007-2009 років, та повністю відмовив у задоволенні вимог ПАТ «Татнєфть».


Ознайомитись з текстом рішення англійською мовою можна на публічному ресурсі.


Як повідомляє Кореспондент, звертаючись до тексту рішення у справі, «Татнєфть» вимагала через Високий суд Лондона стягнути з бізнесменів 294,3 млн доларів за збиток, заподіяний під час поставок нафти на адресу Укртатнафти в 2009 році. Суд взяв до уваги те, що за законодавством РФ трирічний термін позовної давності у цій справі закінчився.


У «Татнєфті» налаштовані подавати апеляцію. Російська компанія звинувачує українських бізнесменів у привласненні грошей за поставки нафти на адресу Кременчуцького НПЗ в 2009 році.


Як нагадує Кореспондент, «Татнєфть» розпочала арбітражний розгляд проти України у 2008 році відповідно до російсько-української угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій через ситуацію навколо «Укртатнафти».


ПАТ «Укртатнафта» була створена відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ. Раніше 18,3% акцій компанії належало структурам, близьким до «Татнєфті», міністерство майна Татарстану володіло 28,8% акцій, ще 8,6% акцій належало безпосередньо «Татнєфті». Однак в результаті судових розглядів в Україні частка татарстанських акціонерів у НПЗ була практично обнулена, а на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до групи «Приват» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.


Найбільший пакет акцій -  43,05% належить державній НАК «Нафтогаз України», проте з 2007 року підприємство контролює група «Приват».


«Укртатнафта» під Коломойським


У 2014 році арбітраж виніс рішення на користь «Татнєфті» і зобов'язав Україну виплатити російській компанії компенсацію в розмірі $112 млн, а також відсотки. Україна ініціювала провадження в Апеляційному суді Парижа, але його рішення у 2016 році було на користь «Татнєфті» - і зобов'язувало Україну виплатити $112 млн, а також відсотки.


Мінус тисяча працівників: на «Укртатнафті» прокоментували ситуацію зі скороченням чисельності
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: minfin.com.ua
Теги: Укртатнафта Татнефть Татнєфть суд арбитраж
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