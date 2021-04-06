У Кременчуці пройшли чергові змагання з шахів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 271

2 та 3 квітня в СК Нафтохімік відбулися чергові змагання з шахів на підвищення кваліфікації. Про це Телеграфу розповів тренер з шахів Андрій Зазуляк.



Маємо на одного 3-розрядника в місті більше - Мирослав Кухарчук з результатом 7.5 з 9 завоював 1 місце при тому, що Мирослав в 1 турі зазнав поразки, після цього його було вже не зупинити!







З 2 по 5 місце кілька гравців набрали однакову кількість 6 очок, все визначилось за додатковими показниками:

2 місце Нікіта Веселовський

3 місце Арсеній Задорожний

Додатково були відзначені діти 2013-2014 р.народження:

1 місце єдина дівчинка і одна з наймолодших на змаганні - Оріяна Бабій - 6 очок

2 місце Данила Чемиртан 4 очки

3 місце Нікіта Харчуков 4 очки



