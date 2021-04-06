Кременчук, Спорт

У Кременчуці пройшли чергові змагання з шахів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 271

 

Вітаємо юних спортсменів 

2 та 3 квітня в СК Нафтохімік відбулися чергові змагання з шахів на підвищення кваліфікації. Про це Телеграфу розповів тренер з шахів Андрій Зазуляк. 


Маємо на одного 3-розрядника в місті більше - Мирослав Кухарчук з результатом 7.5 з 9 завоював 1 місце при тому, що Мирослав в 1 турі зазнав поразки, після цього його було вже не зупинити!


 


З 2 по 5 місце кілька гравців набрали однакову кількість 6 очок, все визначилось за додатковими показниками:

  • 2 місце Нікіта Веселовський 
  • 3 місце Арсеній Задорожний

Додатково були відзначені діти 2013-2014 р.народження:

  • 1 місце єдина дівчинка і одна з наймолодших на змаганні - Оріяна Бабій - 6 очок
  • 2 місце Данила Чемиртан 4 очки
  • 3 місце Нікіта Харчуков 4 очки


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Андрій Зазуляк
Теги: шахи
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