На Полтавщині шукають гомінідів, які пошкодили меморіальний комплекс «Хану Кубрату»

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5 квітня у селі Мала Перещепина, Новосанжарської громади хтось пошкодив меморіальний комплекс «Хану Кубрату». До поліції звернувся староста.





Як повідомляє пресслужба поліції, невідомі підкопали бетонну основу комплексу від чого впала пам’ятна стела.





Наразі поліція проводить пошукові заходи та встановлює осіб, причетних до пошкодження комплексу.





Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України.





Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн) або до 3 років обмеження волі, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю або без такого.