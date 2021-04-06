«Останній тиждень кричала не своїм голосом та роздирала обличчя», - мама Карини Шарлай збирає допомогу

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 647

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна розповіла, що необхідні кошти для постійного лікування.









- Останній тиждень Каринка страждала від болю, кричала не своїм голосом, роздирала руками обличчя до крові. Дуже борюся з бажанням розповісти, як ми поневірялися по лікарях, де мене з дитиною швидко «відшивали», мовляв що ви хочете, матуся, адже у вас «така дитина»... Та ладно?! Яка така? Дівчата, багато хто з вас знають, що таке цистит і який дискомфорт він доставляє жінці. А у Карини гострий цестит й неприємно, що явні симптоми сечостатевої системи починають приплітати до епілепсії, неврології і навіть встановленому шунту в голові.





Дізнавшись у досвідчених батьків таких же діток, які аналізи потрібні я запросила лаборанта з приватної клініки додому, щоб зробив забір всього що потрібно і о диво! Нарешті діагноз поставлений і призначено лікування, нарешті дитина стала набагато спокійніше і вже не виє цілодобово, - розповіла мама дівчинки.





На лікування Карини Шарлай потрібні кошти. Реквізити для допомоги:





Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 4731 2191 1722 3549 (мама Шарлай Анна)