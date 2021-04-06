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Кременчуцькі рятувальники допомогли медикам дістатись до старенької, яка впала у зачиненій квартирі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 277

 

Про те, що жінка потребує допомоги, повідомив соцпрацівник

Сьогодні, 6 квітня, о 9.56 на вулиці Миру рятувальники відчиняли двері до квартири літньої жінки. 


Як повідомляє прес-служба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, про те, що у квартирі 83-річна бабуся впала на підлогу та не може самостійно піднятися і відчинити двері, вони дізналися від соцпрацівника.


За допомогою 3-колінчатої драбини рятувальники через балкон 2-го поверху потрапили до квартири жінки, яка потребувала медичної допомоги, відчинили двері та впустили до кременчужанки медиків.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: рятувальники
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