Кременчуцькі рятувальники допомогли медикам дістатись до старенької, яка впала у зачиненій квартирі

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Сьогодні, 6 квітня, о 9.56 на вулиці Миру рятувальники відчиняли двері до квартири літньої жінки.





Як повідомляє прес-служба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, про те, що у квартирі 83-річна бабуся впала на підлогу та не може самостійно піднятися і відчинити двері, вони дізналися від соцпрацівника.





За допомогою 3-колінчатої драбини рятувальники через балкон 2-го поверху потрапили до квартири жінки, яка потребувала медичної допомоги, відчинили двері та впустили до кременчужанки медиків.