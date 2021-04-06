«Де ходить хитрий лис»: кременчужанин зустрів у парку Миру лисицю

Вчора ввечері, 5 квітня, кременчужанин Олексій побачив у парку Миру лисицю, про що повідомив до редакції.
Кременчужанин не встиг сфотографувати звіра, адже був за кермом.
Лисиця, яка зайшла в місто, не обов'язково скажена, можливо тваринка просто підійшла до людського житла в пошуках їжі. Але підходити до неї в будь-якому випадку не рекомендується! Також уникайте контакту з лисицею домашніх тварин - котів зголодніла лисиця може сприймати як їжу, а собаки можуть її налякати і, тим самим, викликати агресію.