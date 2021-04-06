У якому стані Кременчуцька ГЕС: чи варто чекати підтоплень навесні?

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 133

Мешканцям Світловодська та інших прибережних районів Дніпра цього року хвилюватися не варто. За словами головного інженера ГЕС Віктора Василенка, Кременчуцька ГЕС не планує холостих скидів через затвори греблі, а весняних паводків не буде.





«Пропуск весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду не матиме негативного впливу на об'єкти господарювання та інфраструктури» - зазначив пан Василенко на сайті Кіровоградської ОДА.





Звісно, мешканців прибережних районів хвилює стан гідроелектростанції, адже збудована вона понад 60 років тому. За цей час турбіни, генератори та інше обладнання вичерпали свій експлуатаційний ресурс.





Заступник директора Кременчуцької ГЕС Роман Петров через пресслужбу повідомив, що в рамках проєкту «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. ІІ черга» тут проводяться масштабні роботи з відновлення обладнання (реконструкції гідроагрегатів, поступова заміна обладнання на більш сучасне).





Проводяться й роботи з реконструкції допоміжного обладнання, які цього року планують завершити.





«Ми повністю замінили мережу господарсько-питного водопостачання, яка підведена до станції і до якої приєднано судноплавний шлюз. Її загальна довжина - 2,4 км. До того ж, замінено каналізаційний напірний колектор від станції до точки скиду у міську каналізаційну мережу. Хочеться додати, що в рамках проєкту передбачено і автоматичний обігрів труб в зоні сантехнічного переходу», - розповідає Роман Петров.





Загалом, надійність Кременчуцької ГЕС не викликає сумнів. Спеціалісти гідроцеху щодня ведуть спостереження за її станом, а в 2021 році заплановано великий обсяг робіт з ремонту гідромеханічного обладнання. Планують замінити плаский затвор греблі, сміттєзатримуючі решітки, аварійно-ремонтний затвор.