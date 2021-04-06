Кременчужани прохають Синєгубова вшанувати 100-річчя подій під Базаром

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

Кременчужани звернулися до голови Полтавської облдержадміністрації щодо вшанування 100-річчя з часу проведення Другого Зимового походу Армією УНР та розстрілу вояків армії УНР біля містечка Базар. До Олега Синєгубова відправили звернення Кременчуцьке міське обєднання осередків Товариства української мови ім.Т.Г. Шевченка та «АТО-Майдан-Кременчук».





- Звертаємося до Вас з нагадуванням про те, що Постановою Верховної Ради України від 16 грудня 2020 року №1092-IX 21 листопада 2021 року на державному рівні відзначатимемо 100-річчя із часу проведення Другого Зимового походу Армією Української Народної Республіки (21.10-21.11.1921 року) та розстрілу вояків армії УНР біля містечка Базар (нині села Коростенського району Житомирської області).

21 листопада 1921 року 359 полонених, у тому числі поранених, котовці вивели за село, за читали постанову «пятірки» про розстріл їх як ворогів народу. Котовський перед цим примусив місцевих селян викопати дві довжелезні ями. Потім захоплених у полон виводили до ям і розстрілювали з кулеметів, - йдеться у повідомленні.





Серед загиблих українці не лише з усіх куточків нашої країни, а й з територій сусідніх держав. Нам відомі 30 прізвищ розстріляних, родом з Полтавщини. У списку загиблих з вказівкою адреси зазначають:





1. Арцик Іван Пилипович (Пирятин)

2. Дяченко Микола Олександрович (хутір Романівка Хорольськог оповіту)

3. Іваницький Іван Іванович (хутір Хаченків Лохвицького району)

4. Каменський Олексій Григорович (с. Грунь Зіньківського району)

5. Кириченко Олексій Трохимович (Миргород)

6. Клепач Ілля Юхимович (с. Западинці Лохвицького району)

7. Колесніков Терентій Лаврентійович (Новогеоргіївськ - село перенесено)

8. Мироненко Кузьма Давидович (с.Піски Лохвицького району)

9. Невідничий Петро Якович (Градизьк)

10. Решетніков Микола Георгійович (Полтава)

11. Черниш Володимир Кононович (Полтава)

12. Чичман Іван Йосипович (с.Андріяшівка Лохвицького району)

13. Шеденко Микита Христофорович (Кременчуцькй повіт)

14. Шиян Микола Пилипович (с. Березова Лука Миргородського району)

15. Яцина Василь Григорович (с. Горби Кременчуцького повіту)

16. Щербак Степан Терентійович (Кременчуцький повіт Полтавської губергнії)





Як зауважив голова міської організації ТУМ Юрій Мартиновський, вони були б щиро вдячні, якщо були віднайдені адреси й інших загиблих. А усім віднайденим героям варто як мінімум установити пам'ятні дошки на місцях їх проживання.