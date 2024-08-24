«Завжди всюди був першим»: Кременчук попрощався зі старшим лейтенантом поліції Романом Зеленським, який загинув на війні

У Кременчуці у Романа залишились батьки, сестра, син та донька. Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття всім близьким загиблого
24 серпня у Кременчуці у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.
Роман долучився до лав патрульної поліції Києва у 2015 році. Пізніше він став частиною батальйону тактико-оперативного реагування, а згодом приєднався до відділення тактичної підтримки — TacTeam.
З початком повномасштабної війни Роман став на захист України. Спочатку виконував бойові завдання на Київщині, а згодом у найгарячіших точках країни, захищаючи Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Харківську та Сумську області.
З листопада 2022 брав участь у бойових діях в складі зведеного загону на Лиманському та Бахмутському напрямках. А з літа 2023 року — на Запорізькому напрямку, в районі Оріхова. Під час бойових завдань у Запорізькій області Роман виявив і знищив три одиниці російської військової техніки, чим сприяв просуванню українських військ. За свої заслуги та героїзм був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест хоробрих».
Влітку 2024 року стримував штурми російських військових у Часовому Яру, а у серпні був у стабілізаційних загонах у Курській області РФ.
Як розповів начальник відділу тактичної підтримки департаменту патрульної поліції з позивним «Тимоха», Роман був ототожненням справжнього чоловіка — чоловік з сильним внутрішнім стержнем, з чіткою державною позицією, самовідданий патріот своєї держави, який завжди відповідально ніс службу, намагався допомагати людям.
21 серпня під час стрілецького бою Роман Миколаївич отримав тяжкі поранення. Лікарі боролися за його життя, але 22 серпня його серце не витримало.
Провести Романа в останню путь зібралося багато людей — рідні, друзі, однокласники, колеги, побратими.
У Кременчуці у Романа залишились батьки, сестра, син, донька та дівчина. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поряд з іншими українськими військовими.
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