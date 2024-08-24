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Вдова загиблого героя України з Полтави посадила Дерево Шани у латвійському Саду Долі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 142

Сад Долі створений на згадку про жителів Латвії, які постраждали від тоталітарних режимів

Полтавська поліцейська Вікторія Грицаєнко, вдова загиблого героя України Віталія Грицаєнка, який загинув у 2022 році, захищаючи Маріуполь, посадила Дерево Шани захисникам незалежності України в латвійському Саду Долі. Про це 24 серпня повідомила пресслужба поліції Полтавщини. Ця акція відбулася разом із дружинами та дітьми полеглих і полонених військовослужбовців підрозділу «Азов», які завітали до пам’ятного місця, щоб вшанувати своїх чоловіків і засвідчити відданість національним ідеалам.

 

Сад Долі, розташований на південь від латвійського міста Кокнесе, створений на згадку про жителів Латвії, які постраждали від тоталітарних режимів. Це місце зустрічей, де люди можуть знайти втіху в минулому й черпати сили для майбутнього. У саду розташовані особливі локації, серед яких Алея друзів, вимощена бруківкою з вигравіюваними іменами, і садок, де ростуть понад 2600 пам’ятних дерев.

Завдяки акції, у Саду Долі з’явився Дуб, посаджений на знак шани полеглим захисникам незалежності України. Вікторія Грицаєнко підкреслила, що це дерево є не лише символом пам'яті, а й надією на сильне та незламне майбутнє України, яке виросте разом із їхніми дітьми та країною. Восени на Алеї друзів також з’явиться бруківка з викарбуваними іменами українських воїнів «Азову».

Нагадаємо, що 24 серпня Кременчук попрощався зі старшим лейтенантом поліції Романом Зеленським, який загинув на війні.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вшанування Акція Латвія дерево поліція Полтавщини Вдови Азов
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