На Полтавщині у власність громади повертають землі ландшафтного парку «Нижньоворсклянський», що були незаконно приватизовані

Вчора, 22:00 Переглядів: 96

У 2021 році близько 50 га парку незаконно передали у приватну власність

На Полтавщин території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» незаконно приватизували. Нині ці землі поступово повертають у власність громади, інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, у 2021 році землі природоохоронного призначення в межах парку «Нижньоворсклянський» незаконно передали громадянам для ведення господарства, а згодом — підприємству з Полтавського району для комерційної діяльності.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальне провадження, минулого місяця обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи передали до суду.

Загалом упродовж останніх двох років прокуратура подала 25 позовів щодо повернення земель загальною площею 50 гектарів, з них задоволили вже 19 позовів (38 га). Дев’ять судових рішень уже виконані: землі повернули громаді, скасувавши приватну власність і оренду на 18 га.

Нагдаємо, нещодавно на Полтавщині у власність держави повернули землі екологічного парку.



