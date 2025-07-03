Курячі котлети з додаванням кабачка — готуємо смачно з газетою «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:03
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Смачна сезонна страва до вашого столу
Складові:
1 кг курячий фарш із грудки
700 г молоді кабачки
2 шт. яйця
3 шт. зубки часнику
2 ч. л. сіль (на свій смак)
2 шт. цибуля ріпчаста
Копчена паприка, запашний мелений перець за смаком
Соняшникова олія для смаження
- Підготувати усі продукти. Кабачок натерти на дрібній тертці, посолити 1 ч. л солі. Відставити убік, щоб кабачки пустили сік.
- Перемолоти або збити блендером цибулю, часник і яйця. Відтиснути з кабачка сік.
- Додаємо в курячий фарш кабачок, цибулю, збиту з яйцями.
- Додаємо паприку, запашний перець і солимо до смаку. Добре перемішуємо фарш, відбиваємо об миску.
- Фарш викладаємо столовою ложкою на розігріту з олією сковороду у вигляді круглих котлеток. Смажимо з двох боків до готовності на середньому вогні.
- Котлети подаємо з будь-яким гарніром.
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