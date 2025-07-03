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Полтавщину спіткала посуха: через нестачу дощів постраждали посіви

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 423

 

Вологи в ґрунті критично мало, а на полях поширюються хвороби та шкідники

У червні на Полтавщині спостерігався низький рівень дощів. Як наслідок, в області виникла ґрунтова засуха, від якої постраждали посіви. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

Минулого місяця в області випало лише 15-30 мм опадів, а це від 20 до 50% місячної норми. Середня температура повітря склала близько 19°, що на 1° нижче за норму.

Уже понад місяць на значній частині області не було ефективних дощів — це й стало причиною різкого зниження вологості ґрунту. На більшості території області, окрім північно-західних районів, рівень вологи у ґрунті синоптики називають критичним.

Через дефіцит вологи сповільнився ріст сільськогосподарських культур, а посіви залишаються низькорослими та слабкими. Також на полях поширюються шкідники, у рослин виникають хвороби, а умови для росту коренеплодів і бульбоплодів залишаються несприятливими.

У південних районах області озимі культури вже досягли воскової стиглості, а в інших районах перебувають на стадії молочно-воскової. Ранні ярі зернові культури завершили налив зерна та починають його висихання.

Нагадаємо, загроза для врожаю на Полтавщині спостерігалася й весною: у квітні сильні заморозки пошкодили чимало сільськогосподарських культур.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: погода посуха синоптики
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