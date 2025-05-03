Заморозки вдарили по врожаю: як пройшов квітень на Полтавщині

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За даними фахівців, середня температура повітря у квітні склала від +10,6° до +11,4°, що на 0,7–1,4° вище середніх багаторічних показників

Квітень на Полтавщині видався теплішим за норму, але нестійким: температура повітря коливалась, а дощі припинились ще до кінця місяця. Та найпомітнішою подією стали заморозки 28 квітня, які пошкодили чимало сільськогосподарських культур, повідомляють у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними фахівців, середня температура повітря у квітні склала від +10,6° до +11,4°, що на 0,7–1,4° вище середніх багаторічних показників. Опади переважно випадали у першій і на початку другої декади місяця.

Однак різке похолодання 28 квітня завдало шкоди посівам кукурудзи, озимої пшениці, ячменю, цукрового буряку, гороху, гірчиці та ярого ріпаку. Постраждали й овочі — зокрема, картопля, томати, огірки, кабачки, цибуля — та плодово-ягідні культури, включно з виноградом. Пошкодження різного ступеня зафіксовані на листках, квітках і зав’язі.

Окрім цього, знизились запаси продуктивної вологи. У верхньому шарі ґрунту (на площах із ярими культурами) залишилось 20–30 мм вологи, в метровому — 110–140 мм, а у північно-західній частині області — до 180 мм. На озимій пшениці у метровому шарі — 65–100 мм, а на парах — до 175 мм.

Нагадаємо, третього березня на Полтавщині офіційно почалася метеорологічна весна