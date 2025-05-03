У Гадячі жінка під час сварки підрізала чоловіка

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Його госпіталізували в тяжкому стані, слідчі відкрили кримінальне провадження

1 травня близько 3.00 у Гадячі госпіталізували 41-річного місцевого жителя з ножовим пораненням. Про це повідомили у поліції Полтавської області.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік постраждав напередодні ввечері, 30 квітня, у результаті побутової сварки з дружиною. Подія сталася у квартирі, де проживає подружжя.

38-річній жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину. Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Гадяцької прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

— Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі, — зазначив начальник відділення поліції №1 Ростислав Ярошенко.

Нагадаємо, нещодавно у селі Іскрівка Скороходівської громади 29-річний чоловік зарізав односельця.