На Полтавщині 29-річного чоловіка підозрюють у вбивстві односельця

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23 квітня у селі Іскрівка Скороходівської громади Полтавського району 28-річного чоловіка смертельно поранили ножем. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Повідомлення надійшло до відділу №3 (м. Карлівка) близько 17.00 — медики зафіксували факт ножового поранення. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

— За попередніми даними, між односельцями виник конфлікт, під час якого 29-річний чоловік наніс смертельне поранення. Потерпілий помер на місці, — повідомив Петро Кондратенко, начальник відділу поліції №3.

Підозрюваного затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства (ч.1 ст.115 ККУ). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Світловодську нетверезий чоловік підрізав двох людей.