На Полтавщині 29-річного чоловіка підозрюють у вбивстві односельця

23 квітня у селі Іскрівка Скороходівської громади Полтавського району 28-річного чоловіка смертельно поранили ножем. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
Повідомлення надійшло до відділу №3 (м. Карлівка) близько 17.00 — медики зафіксували факт ножового поранення. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Підозрюваного затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства (ч.1 ст.115 ККУ). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що нещодавно у Світловодську нетверезий чоловік підрізав двох людей.
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