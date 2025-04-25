У Полтаві поліція розшукує безвісти зниклого 13-річного Єгора Зємцова

Працівники Полтавського районного управління поліції розшукують 13-річного Єгора Зємцова. Близько 10.00 25 квітня малолітній хлопець вийшов із дому та не повернувся. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Прикмети зниклого: зріст близько 164 см, повної статури, має русяве волосся.
На момент зникнення був одягнений у чорну футболку та сірі спортивні штани та босоніжки (як на фото).
Особлива прикмета — дитина не розмовляє.
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