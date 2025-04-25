У Полтаві поліція розшукує безвісти зниклого 13-річного Єгора Зємцова

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 115

Неповнолітня дитина, яка не розмовляє, вранці пішла з дому й досі не повернулася

Працівники Полтавського районного управління поліції розшукують 13-річного Єгора Зємцова. Близько 10.00 25 квітня малолітній хлопець вийшов із дому та не повернувся. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Прикмети зниклого: зріст близько 164 см, повної статури, має русяве волосся.

На момент зникнення був одягнений у чорну футболку та сірі спортивні штани та босоніжки (як на фото).

Особлива прикмета — дитина не розмовляє.

— Якщо вам відома інформація про цю дитину, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 099-619-56-37, 050-606-29-19 або за номером 102, — йдеться в повідомленні.