У Кременчуці чорнобильцям вручили відзнаки під час сесії міськради

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 97

25 квітня, напередодні Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у Кременчуці відзначили героїв-чорнобильців. Почесні відзнаки вручили під час сесії Кременчуцької міської ради. Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа».

Міський голова Віталій Малецький нагородив членів Кременчуцької міськрайонної громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» за сумлінне виконання службових обов’язків, мужність і героїзм, проявлені під час ліквідації наслідків техногенної катастрофи.

Почесні грамоти отримали:

Віктор Брусилов,

Петро Пономаренко.

Грамоту виконавчого комітету міської ради також вручили Віталію Чирві.