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Кременчуцька міська рада затвердила положення про муніципальну доплату працівникам деяких бюджетних закладів

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1

 

Ними встановлюються щомісячні доплати тим працівникам, місячний фонд оплати праці яких не перевищує 10 тис. грн

У п’ятницю, 25 квітня, пройшло восьме пленарне засідання позачергової XXVII сесії Кременчуцької міської ради. Серед перших 19 питань, які депутати ухвалили пакетом, було п'ять, які передбачають муніципальну доплату працівникам різних бюджетних установ.

На сесії затвердили:

  • Положення про муніципальну доплату працівникам закладів, підпорядкованих Департаменту у справах сімей та дітей;
  • Положення про муніципальну доплату працівникам комунальних закладів культури;
  • Положення про муніципальну доплату працівникам Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький».

А також затвердили у новій редакції Положення про муніципальну доплату працівникам КУ «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» та внесли зміни в Положенні про муніципальну доплату працівникам комунальних закладів фізичної культури і спорту.  

В усіх цих документах передбачено, що муніципальна доплата встановлюється тим, хто працює за основною посадою та місячний фонд оплати праці яких не перевищує 10 тис. грн (за вирахуванням податків та зборів).

Доплата працівникам бюджетних закладів щомісячно встановлюється у розмірі:

  • з 1 березня 2025 року – 1300 грн;
  • з 1 вересня 2025 року – 2600 грн.

Нагадаємо, доплати за особливі умови роботи працівникам різних бюджетних установ почали вводити з 2025 року. Першими (з січня) їх почали отримувати вчителі. Поступово муніципальні доплати стали поширювати на працівників інших бюджетних закладів та установ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія доплати бюджетники
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