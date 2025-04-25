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На Полтавщині викрили масштабну схему розкрадання дизпалива з теплотягів — двох кременчуківців затримали

Сьогодні, 14:36 Переглядів: 343

 Привласнили понад 35 тонн пального, завдавши збитків на понад 1,7 млн грн

Поліція Полтавщини викрила злочинну групу, яка займалася систематичним розкраданням дизельного пального з тепловозів Локомотивного депо. У схему були залучені щонайменше 19 осіб, переважно працівники залізниці з Кременчука. Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

За даними слідства, протягом грудня 2024 – квітня 2025 року учасники групи зливали дизель з баків тепловозів у пластикові каністри, вивозили пальне власними автомобілями та продавали місцевим жителям. Щоб приховати нестачу, у службові документи вносили фіктивні дані про витрати пального.

За попередніми підрахунками, привласнено понад 30 тисяч літрів дизпалива. Збитки Локомотивного депо — понад 1,75 млн грн.

Під час спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків. Вилучено:

  • 70 каністр із пальним (приблизно 1500 літрів),
  • готівку,
  • банківські картки,
  • чорнові записи та документи,
  • вісім транспортних засобів.

Двох учасників схеми — чоловіків віком 30 та 44 роки — затримали в момент спроби вивезення 260 літрів дизелю. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 242 240 грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: розкрадання дизпаливо локомотивное депо прокуратура Полтавщини
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