На Полтавщині викрили масштабну схему розкрадання дизпалива з теплотягів — двох кременчуківців затримали

Сьогодні, 14:36 Переглядів: 343

Поліція Полтавщини викрила злочинну групу, яка займалася систематичним розкраданням дизельного пального з тепловозів Локомотивного депо. У схему були залучені щонайменше 19 осіб, переважно працівники залізниці з Кременчука. Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

За даними слідства, протягом грудня 2024 – квітня 2025 року учасники групи зливали дизель з баків тепловозів у пластикові каністри, вивозили пальне власними автомобілями та продавали місцевим жителям. Щоб приховати нестачу, у службові документи вносили фіктивні дані про витрати пального.

За попередніми підрахунками, привласнено понад 30 тисяч літрів дизпалива. Збитки Локомотивного депо — понад 1,75 млн грн.

Під час спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків. Вилучено:

70 каністр із пальним (приблизно 1500 літрів),

готівку,

банківські картки,

чорнові записи та документи,

вісім транспортних засобів.

Двох учасників схеми — чоловіків віком 30 та 44 роки — затримали в момент спроби вивезення 260 літрів дизелю. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 242 240 грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.