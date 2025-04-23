У Кременчуці планують відшкодувати вартість курортного лікування постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 134

Вказано, що на 2025 рік розраховане фінансування у розмірі 1,25 млн гривень

У Кременчуці влада планує відшкодувати вартість санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 і 2. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який виноситься на розгляд сесії.

Вказано, що на 2025 рік розраховане фінансування у розмірі 1,25 млн гривень. Таку ж суму планують виділити й на наступний рік.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, хто з пенсіонерів може отримати надбавки до пенсії у 2025 році та що для цього треба зробити.