«Спецсервіс-Кременчук» замовляє кремаційну піч. Очікувана вартість — 1,4 млн грн

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Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» планує придбати кремаційну піч для утилізації біологічних відходів. Очікувана вартість — 1,4 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Зокрема, рекомендована маса разового завантаження має становити не менше 50 кг, максимально допустима — не менше 200 кг. Обладнання мають доставити до листопада. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Нагадаємо, нині пункт утримання безпритульних тварин у комунальному підприємстві «Спецсервіс-Кременчук» переповнений: територію планують розширювати.