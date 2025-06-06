На Полтавщині організована злочинна група незаконно заволоділа десятками земельних ділянок у природоохоронній зоні

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Слідчі поліції Полтавщини завершили розслідування щодо організованої злочинної групи, яка діяла на території Кобеляцької громади. У складі групи — троє осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні 29 земельними ділянками та замаху на заволодіння ще 23 наділами в межах природоохоронної зони. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Полтавщини.

За даними слідства, 50-річний місцевий житель, який став організатором схеми, фігурує у справі щодо незаконної реєстрації 95 гектарів землі. Сума завданих збитків за попередніми епізодами сягнула понад 4,2 млн грн. Обвинувальні акти у цій справі були скеровані до суду ще у травні 2024 року.

Під час подальшого розслідування було встановлено, що учасники групи, використовуючи підроблені документи, незаконно оформили у власність 29 земельних ділянок комунальної власності в межах Регіонального ландшафтного парку, отриманих на підставних осіб в порядку їх безоплатної приватизації. Матеріальні збитки перевищують 4,8 млн грн.

Фігуранти кримінального провадження намагалися заволодіти ще 23 земельними ділянками. За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, для реалізації схеми вони використали підроблені заяви від імені підставних осіб про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою. За оцінками експертів, ринкова вартість цих ділянок перевищує 2,5 млн грн.

Дії організатора та двох його спільників кваліфіковані за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;

ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 — використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 — використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою;

ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 — незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Обвинувальний акт скеровано до суду.