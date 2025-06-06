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Слідчі розслідують факт вчинення воєнного злочину у Кременчуцькому районі у ніч на 6 червня

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 144

Пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовані працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій Полтавщини

Правоохоронці Полтавщини розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України) у Кременчуцькому районі. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 6 червня. 

За даними слідства, вночі 6 червня збройні сили РФ здійснили атаку БпЛА по Полтавщині. У Кременчуцькому районі поранення отримали троє місцевих жителів. 

— Також пошкоджені адміністративні будівлі і складські приміщення кількох підприємств, приватні будинки, а також повністю зруйновано заклад громадського харчування, — йдеться у повідомленні.

Пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовані працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій Полтавщини.

Нині прокурори разом зі слідчими Служби безпеки України в Полтавській області документують наслідки збройної агресії війська РФ.

Російська атака 6 червня: що відомо

У ніч на 6 червня у Кременчуці місцеві жителі чули серію вибухів. У Повітряних силах писали про рух безпілотників у бік міста, десятки російських БпЛА фіксували по всій області. 

Після кількох вибухів мешканці деяких мікрорайонів міста почали повідомляти про відключення світла.

На ранок у Полтавській обласній військовій адміністрації розповіли, що внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей, також пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення і кафе. На місці обстрілів виникли пожежі.

За словами міського голови Віталія Малецького, у Кременчуцькій громаді працювала протиповітряна оборона. Пожежа у закладі громадського харчування виникла через падіння уламків БпЛА.

Як стверджують у Повітряних силах, російська армія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на Україну. За попередніми даними, росіяни запустили 407 ударних дронів-камікадзе типу «Шахед» та інших типів. А також нанесли удар 44 крилатими та балістичними ракетами.

ПО ТЕМІ:

«Нам було дуже страшно». Що кажуть жителі Кременчука про масовану атаку російської армії

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: прокуратура вибухи безпілотники руйнування
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