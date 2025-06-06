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«Нам було дуже страшно». Що кажуть жителі Кременчука про масовану атаку російської армії

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 720

Внаслідок атаки війська РФ постраждало троє людей

У Кременчуці внаслідок російської атаки у ніч на 6 червня сталась пожежа у одному з міських кафе, також пошкодились будівлі, складські приміщення кількох підприємств.

Приміщення науково-виробничого об’єднання «Авіа» також зазнало значних руйнувань: вибиті вікна, шибки, пошкоджені стелі, стіни і офісні кабінети. Керівник підприємства Юрій Моцарь каже, що у радіусі 10-15 метрів від компанії «прилетіло 5 шахедів». 

 

— Перший вибух був в навчальному центрі. Я з дому виїхав, якраз на колі був […] і метрів за 20 від мене вибух перший був. Я хотів попередити охоронця, щоб раптом що — спускався у підвал, але не встиг. Потім дзвонив йому, каже: «Жив». Відбувся переляком, отримав синці від вибухової хвилі, — розповідає Моцарь. 

Місцева мешканка Таміла бачила вогонь на місці вибуху. Жінка вибігла з дому на вулицю під час масованої атаки росіян — «я побачила полум’я, оце полум’я і все було дуже моторошно».

 

— Усі вибухи я чула. Дом здригнувся. Нам було дуже страшно. Вдень тут дуже багато людей обідають (вказує на розтрощене кафе — ред.), стоять багато машин. Машина — це залізо, а люди … — це було б страшне. Коли був вибух, ноги підкосились, горло перехватило. Взагалі, бажаю нам всім нам перемоги, і щоб він (Путін — ред.) скоріше здох, — каже Таміла. 

Подружжя Андрій і Галина разом зі своїм сином мешкають у центрі міста. Кажуть, що вибухи були дуже гучними — їх син прокинувся о першій ночі: «Дитина плакала, сильно плакала. Ми її ледь успокоїли. Чоловік на руках заспокоював, сусідка допомогала. Не могли потім вкласти назад спати».

  

— Гепнуло так, що аж вікна задрижали. Літали (безпілотники — ред.) під вікнами — це було жахливо. Ми одразу в коридор малосімейки побігли сидіти, а потім побігли в укриття. До третьої ночі сиділи там, але мені на роботу потрібно було, я вже не витримала, кажу: «Ідемо назад». Ми як тільки повернулись — і все знову почалось, — каже Галина.

 

Пошкоджень зазнало, зокрема, приміщення колишнього залізничного музею. Як розповіла «Телеграфу» на місці одна з працівниць залізниці, будівлю звели у 1888 році, встояла під час Другої світової війни. Попри це — не є пам’яткою архітектури, зазначає жінка. 

Російська атака на Кременчук 6 червня: що відомо

У ніч на 6 червня у Кременчуці місцеві жителі чули серію вибухів. У Повітряних силах писали про рух безпілотників у бік міста, десятки російських БпЛА фіксували по всій області. 

Після кількох вибухів мешканці деяких мікрорайонів міста почали повідомляти про відключення світла.

На ранок у Полтавській обласній військовій адміністрації розповіли, що внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей, також пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення і кафе. На місці обстрілів виникли пожежі.

За словами міського голови Віталія Малецького, у Кременчуцькій громаді працювала протиповітряна оборона. Пожежа у закладі громадського харчування виникла через падіння уламків БпЛА.

Як стверджують у Повітряних силах, російська армія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на Україну. За попередніми даними, росіяни запустили 407 ударних дронів-камікадзе типу «Шахед» та інших типів. А також нанесли удар 44 крилатими та балістичними ракетами.

Фото: Артем Коваленко
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Фото з місця обстрілу Кременчука: наслідки нічної атаки російської армії

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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: вибухи безпілотники
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