«Нам було дуже страшно». Що кажуть жителі Кременчука про масовану атаку російської армії

У Кременчуці внаслідок російської атаки у ніч на 6 червня сталась пожежа у одному з міських кафе, також пошкодились будівлі, складські приміщення кількох підприємств.
Приміщення науково-виробничого об’єднання «Авіа» також зазнало значних руйнувань: вибиті вікна, шибки, пошкоджені стелі, стіни і офісні кабінети. Керівник підприємства Юрій Моцарь каже, що у радіусі 10-15 метрів від компанії «прилетіло 5 шахедів».
Місцева мешканка Таміла бачила вогонь на місці вибуху. Жінка вибігла з дому на вулицю під час масованої атаки росіян — «я побачила полум’я, оце полум’я і все було дуже моторошно».
Подружжя Андрій і Галина разом зі своїм сином мешкають у центрі міста. Кажуть, що вибухи були дуже гучними — їх син прокинувся о першій ночі: «Дитина плакала, сильно плакала. Ми її ледь успокоїли. Чоловік на руках заспокоював, сусідка допомогала. Не могли потім вкласти назад спати».
Пошкоджень зазнало, зокрема, приміщення колишнього залізничного музею. Як розповіла «Телеграфу» на місці одна з працівниць залізниці, будівлю звели у 1888 році, встояла під час Другої світової війни. Попри це — не є пам’яткою архітектури, зазначає жінка.
У ніч на 6 червня у Кременчуці місцеві жителі чули серію вибухів. У Повітряних силах писали про рух безпілотників у бік міста, десятки російських БпЛА фіксували по всій області.
Після кількох вибухів мешканці деяких мікрорайонів міста почали повідомляти про відключення світла.
На ранок у Полтавській обласній військовій адміністрації розповіли, що внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей, також пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення і кафе. На місці обстрілів виникли пожежі.
За словами міського голови Віталія Малецького, у Кременчуцькій громаді працювала протиповітряна оборона. Пожежа у закладі громадського харчування виникла через падіння уламків БпЛА.
Як стверджують у Повітряних силах, російська армія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на Україну. За попередніми даними, росіяни запустили 407 ударних дронів-камікадзе типу «Шахед» та інших типів. А також нанесли удар 44 крилатими та балістичними ракетами.
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