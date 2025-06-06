На Кременчуччині чоловік «нарибалив» на 2,5 млн грн: справу передали до суду

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 0

На Кременчуччині судитимуть чоловіка за незаконний вилов риби: збитки за його риболовлю сягнули 2,5 мільйона гривень. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.

За даними правоохоронців, цьогоріч у березні 52-річний житель села Горошине Оболонської громади на річці Сула в межах Національного природного парку «Нижньосульський» за допомогою 5 сіток наловив понад 500 одиниць різних видів риби. Такими діями чоловік завдам навколишньому природному середовищу збитків сумою близько 2,5 мільйона гривень.

Нині досудове розслідування завершене, матеріали справи скерували до Семенівського райсуду. Інкримінують рибалці незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України).

Прокурори також пред'явили позовну заяву щодо стягнення завданих збитків до бюджету Оболонської громади.

Нагадаємо, нещодавно уУ Старій Білецьківці затримали браконьєрів, які наловили риби майже 400 тисяч гривень.