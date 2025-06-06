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«Якщо не ми, то хто»: Кременчук попрощався із загиблим захисником Олегом Мазуренком

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 442

 

Наридився захисник у Кигризтані, але згодом Кременчук став для нього рідним домом

Сьогодні, 6 червня, Кременчук провів в останню путь свого земляка — сержанта Олега Мазуренка, який загинув, захищаючи Україну. Прощання із захисником відбулося у Свято-Миколаївському соборі, після чого траурна процесія рушила до Свіштовського кладовища.

 

Це була тиха і гідна церемонія — без зайвих слів, але з великою шаною. У натовпі біля храму — родичі, друзі, побратими. Ті, хто знав Олега особисто, й ті, хто прийшов просто сказати «дякую».

Олег Мазуренко народився у 1975 році в місті Джалал-Абад, Киргизстан. Але саме Кременчук став для нього домом. Тут він закінчив гімназію № 23, згодом — Кременчуцький університет імені Михайла Остроградського. Був майстром на всі руки — працював у будівництві, займався ремонтом «під ключ». Людина мирної професії, яка вміла створювати, а не руйнувати. І водночас — справжній воїн, коли прийшла потреба захищати країну.

 

Як розповів військовослужбовець із позивним «Лиман», на військову службу Олега мобілізували 28 червня 2024 року. В армії він став інспектором прикордонної служби першої категорії, очолював мінометну групу у відділенні вогневої підтримки. Загинув 20 травня 2025 року поблизу населеного пункту Дворічанське Куп’янського району на Харківщині. Виконував бойове завдання — і залишився вірним до кінця.

Про останні дні рідного брата розповідає Павло Мазуренко:

 

— У нього було непросте життя, і в сім’ї, і в роботі. Але він завжди був оптимістом. Навіть коли здавалося, що сил уже немає, він знаходив їх знову. Коли настав час, він не вагався: «Якщо не ми, то хто?» — сказав. І пішов. До самого кінця.

Павло пригадує, як важко було забрати тіло Олега з поля бою. П’ять днів побратими боролися за те, щоб повернути його додому.

— Хлопці його не залишили. Під обстрілами, ризикуючи життям — вони витягли його. Велика їм подяка. Їхньому командиру. Напарнику Олександру, Артему. Усі, хто був поруч із ним, — справжні. І зараз вони там, на фронті. А Олег — назавжди з ними. В серцях. До кінця.
Фото: Сабина Юркіна

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родині загиблого.
Світла пам’ять сержанту Олегу Мазуренку.
Герої не вмирають.


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Автор: Сабина Юркіна Фото: Сабина Юркіна
Теги: Кременчук війна загиблий Прощання поховання
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