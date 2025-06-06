Авто належить подружжю, а його вартість перевищує заявлену суму збитків: подробиці арешту майна Бородянець

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Також юрист наголосив, що цивільний позов офіційно не пред’явлено, а значить, відсутні підстави для обмеження прав власності

30 травня в Автозаводському районному суді Кременчука відбулося засідання, на якому розглянули клопотання прокуратури щодо арешту автомобіля директорки Кременчуцької першої міської лікарні імені О.Т. Богаєвського Галині Бородянець. Мова йде про Toyota RAV4 2019 року випуску, орієнтовною вартістю понад 575 тисяч гривень. Про це стало відомо з ухвали суду, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 4 червня.

За версією слідства, очільниця лікарні ймовірно зловживала службовим становищем, укладаючи додаткові угоди до договору на постачання електроенергії з ТОВ «Електрика України», що призвело до переплати з бюджету. Сума збитків становить понад 320 тисяч гривень, стверджують правоохоронці.

Водночас у судовому засіданні сторона захисту заявила: авто формально належить подружжю, а не самій підозрюваній. Крім того, на думку адвоката, арешт є непропорційним, адже вартість авто перевищує заявлену суму збитків. Також юрист наголосив, що цивільний позов офіційно не пред’явлено, а значить, відсутні підстави для обмеження прав власності.

Суд ухвалив рішення задовольнити клопотання прокурора. Суддя вказав, що на цьому етапі розслідування потрібно забезпечити можливість подальшого стягнення завданої шкоди, якщо вину буде доведено. Зазначено, що розгляд питання про фактичну належність майна третім особам не входить до компетенції суду під час розгляду клопотання про арешт.

Нагадаємо, Галину Бородянець підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України). Зокрема, за даними джерел Телеграфа, жінка «безпідставно протягом 2023 року підписала додаткові угоді до договору про постачання електроенергії, яким збільшувались ціни, чим спричинила збитки понад 300 тисяч гривень».

Наприкінці травня стало відомо, що суд відсторонив Бородянець від посади директорки медзакладу на час слідства.