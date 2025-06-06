На підприємстві в Миргородському районі травмувався працівник — поліція з’ясовує обставини

4 червня близько 11.00 на підприємстві в Сергіївській громаді Миргородського району травмувався працівник. Про це повідомила пресслужба поліція Полтавщини.
За попередніми даними, 37-річний чоловік травмувався під час перестановки ковша трактора. Його госпіталізували.
Сектор дізнання поліції проводить досудове розслідування за ч.1 ст. 271 Кримінального кодексу України — порушення вимог охорони праці.
Усі обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, що торік на Полтавщині стався 141 нещасний випадок на виробництві.
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