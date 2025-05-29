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Суд відсторонив директорку Першої міської лікарні Кременчука Бородянець на час слідства

Сьогодні, 13:14 Переглядів: 341 Коментарів: 1

 

Полтавський апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури щодо очільниці лікарні Галини Бородянець

Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Кременчуцької окружної прокуратури та ухвалив рішення про відсторонення директорки КНМП «Перша міська лікарня м. Кременчука» Галини Бородянець від займаної посади на період досудового розслідування. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо із власних джерел у прокуратурі.

Такий запобіжний захід до очільниці лікарні застосували з огляду на ризики впливу підозрюваної на працівників медичного закладу, можливість знищення або приховування документів, а також перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні.

У прокуратурі також наголошують: відсторонення від посади — захід тимчасовий і не є визнанням директорки винною. Нині триває досудове розслідування — воно має на меті всебічне, повне та неупереджене з’ясування всіх обставин справи.

Запобіжний захід забезпечення кримінального провадження — відсторонення від посади — застосували відповідно до ст. 154 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Галину Бородянець підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України).  Зокрема, за даними джерел Телеграфа, жінка «безпідставно протягом 2023 року підписала додаткові угоді до договору про постачання електроенергії, яким збільшувались ціни, чим спричинила збитки понад 300 тисяч гривень»

За версією слідства, керівниця Першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського безпідставно укладала додаткові угоди з ТОВ «Електрика України» про постачання електроенергії для медзакладу, що призвело до переплати на суму понад 323 тисячі гривень. 

Наприкінці квітня ухвалою Автозаводського суду Бородянець від посади не відсторонили, оскільки вона є єдиною особою, яка має право підпису документів у лікарні, тому її відсторонення могло б негативно вплинути на діяльність медичного закладу.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Перша міська лікарня суд зловживання
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Коментарі: 1

1 499
Andron777:
Сьогодні, 14:09

Подумаєш, всього 300 тис. Всього дві зарплати Малєцького...smirk


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