Загинув як герой: у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою військовослужбовцем Максимом Помазом

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 289

На захист України полеглий воїн став у перші дні повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 29 травня, у Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Максима Помаза. Чоловік родом із Краматорська — народився там 4 грудня 1978 року. Навчався у місцевій загальноосвітній школі № 1, освіту здобув у Краматорському машинобудівному технікумі. До служби у лавах Збройних сил працював майстром мереж на підстанції.

Попрощатися із захисником прийшли небагато людей — знайомих у Максима у місті не було. У Кременчуці зараз проживає його сестра, тож останній спочинок військовослужбовець знайшов саме тут.

Знайомі сестри не знали особисто Максима, проте говорять: він був героєм і загинув як герой.

На захист України полеглий воїн став у перші дні повномасштабного вторгнення — 26 лютого 2024 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Служив на посаді стрільця, помічника гранатометника. Загинув 12 травня 2025 року поблизу села Попово-Лежачи на Курщині. Світла пам’ять захиснику! — додає «Лиман».

У полеглого захисника лишилися сестра та син, який нині проживає за кордоном. Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали Максима Помаза на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.