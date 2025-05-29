У Лубнах мотоцикліст збив жінку з дитиною на переході

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 308

Трирічна дівчинка та її 22-річна мама потрапили до лікарні

28 травня близько 17.00 на проспекті Володимирському в Лубнах сталася ДТП: мотоцикл збив жінку з малолітньою дитиною. Про це повідомила поліція Полтавщини.

За попередніми даними, 29-річний водій мотоцикла наїхав на 22-річну жінку та її 3-річну доньку, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

Обох потерпілих з травмами доставили до Лубенської лікарні. Поліція розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Миргородському районі в аварії з автівкою постраждав мотоцикліст.