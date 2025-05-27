На Полтавщині в аварії постраждав мотоцикліст — поліція

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Учора, 26 травня, близько 17.30 у Миргородському районі на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися втомобіль Кia, за кермом якого була 36-річнаї водійка, та мотоцикл Zongshen, яким керував місцевий 49-річний мотоцикліст.

Внаслідок аварії мотоцикліст травмувався, його госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, учора у Горішніх Плавнях загинув мотоцикліст: чоловік виїхав на ділянку дороги, де проводився ремонт.