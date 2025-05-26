У Горішніх Плавнях розбився мотоцикліст, який виїхав на ділянку дороги, де проводився ремонт

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 104

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 26 травня, близько 17.50 у Горішніх Плавнях. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській ообласті з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

За попередньою версією слідства 53-річний мотоцикліст під час руху на ділянці дороги, на якій проводяться дорожні роботи, не впорався з керуванням та допустив падіння з мотоцикла. Уже некерований мотоцикл пошкодив легковик, що рухався назустріч. Від отриманих травм водій мотоцикла помер.

На місці події працюють слідчі Головного управління поліції Полтавщини. За даним фактом слідчі обласного управління поліції вирішують питання про початок кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).