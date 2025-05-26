29 травня о 14.00 у малій залі Кременчуцької міської художньої галереї (вул. Михайла Коцюбинського, 4) відкриється персональна виставка художниці Ольги Горпинченко під назвою «Випромінювання світла».
У роботах авторки — квіти, пейзажі, фрагменти живої природи. Кожне полотно сповнене м’якого світла, яке, за словами організаторів, «торкається душі». Виставка обіцяє стати поетичним передчуттям літа — гармонійним, теплим і натхненним.
Експозиція триватиме до 22 червня. Вхід вільний.
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