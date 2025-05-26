Після трьох років відлучення від спорту Сергій Ємельянов з Кременчука у складі Грузії відзначив своє повернення на міжнародну арену золотом

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 133

У Польщі, місті Познань, завершився Кубок світу з веслування на байдарках і каное. Спортсмен з Кременчука Сергій Ємельянов, який змагався від імені Грузії, посів перше місце на дистанції 200 метрів. Це перша медаль завойована для Грузії в параканое. Інші два місця на п’єдесталі зайняли бразильці: Габріель Пайшао Порту взяв срібло з результатом 41,09, а Мікеяс Еліас Родрігес здобув бронзу з результатом 42,06.

Кременчужанин Сергій Ємельянов повернувся до свого найкращого результату в Польщі, перемігши з результатом 40,77.

— Я чекав цієї гонки три роки і дев’ять місяців. Це був справді важкий час для мене, тому ця медаль для моєї родини, мого батька та моєї країни, тому дякую всім, хто підтримував мене. Я повернувся, — після перемоги сказав Сергій Ємельянов.