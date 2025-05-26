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Після трьох років відлучення від спорту Сергій Ємельянов з Кременчука у складі Грузії відзначив своє повернення на міжнародну арену золотом

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 133

 

Востаннє кременчужанин виступав на міжнародному рівні у вересні 2021 року

У Польщі, місті Познань, завершився Кубок світу з веслування на байдарках і каное. Спортсмен з Кременчука Сергій Ємельянов, який змагався від імені Грузії, посів перше місце на дистанції 200 метрів. Це перша медаль завойована для Грузії в параканое. Інші два місця на п’єдесталі зайняли бразильці: Габріель Пайшао Порту взяв срібло з результатом 41,09, а Мікеяс Еліас Родрігес здобув бронзу з результатом 42,06.

 

Кременчужанин Сергій Ємельянов повернувся до свого найкращого результату в Польщі, перемігши з результатом 40,77.

— Я чекав цієї гонки три роки і дев’ять місяців. Це був справді важкий час для мене, тому ця медаль для моєї родини, мого батька та моєї країни, тому дякую всім, хто підтримував мене. Я повернувся, — після перемоги сказав Сергій Ємельянов.

Сергій відзначив свою трирічну перерву у спорті приголомшливою перемогою на Кубку світу Міжнародної федерації каное з параканое. Дворазовий золотий призер Паралімпійських ігор у чоловічому KL3, востаннє виступав на міжнародному рівні, коли представляв Україну на чемпіонаті світу з параканое ICF у вересні 2021 року. Ємельянов довго чекав, коли він перейшов з України на Грузію.

 

Нагадаємо, що у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення росії, Сергія Ємельянова відсторонили від змагань у складі збірної України. Кременчужанин звинуватив чиновників системи «Інваспорт» у корупції.

— Можливо, таке ставлення до мене через це, що я не ділився 10% від суми преміальних. Вже багато років в Україні працює така система — кожен паралімпієць має віддати у свій обласний «Інваспорт» 10% преміальних отриманих за Паралімпійські ігри, чемпіонати світу і Європи, — повідомляв у 2022 році Сергій Ємельянов.

У лютому 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення паралімпійська збірна України була на зборах в Туреччині. Коли Сергій про це дізнався одразу вирушив на Батьківщину, до дружини з дитиною. Активно займався волонтерською діяльністю — допомагав цивільним та військовим. Їздив на схід у Бахмут, куди доставляв дрони, тепловізійні приціли, одяг, оснащення. Виставив на продаж золоту паралімпійську медаль, кошти від продажу якої також пішли на допомогу Збройних Сил України. Він особисто знає, що таке, коли рідні зі зброєю в руках боронять незалежність України — батько Сергія Олександр Ємельянов захищав країну (наразі він вважається безвісти зниклим).

Сергія звільнили зі складу збірної України. У комітеті пояснювали, що не включили Ємельянова до складу збірної України на чемпіонат Європи-2022 через невиконаний план підготовки. Також у Паракомітеті зазначали, що саме він у жовтні 2022 року «ініціював своє звільнення».

Після звільнення Сергій Ємельянов працював і на «Новій пошті», і в супермаркеті (охоронцем), адже треба було на щось жити. Сергій змінив спортивне громадянство й наразі виступає за Грузію. Після трьох років відлучення від спорту Сергій Ємельянов феєрично відзначив своє повернення на міжнародну арену золотом.


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Автор: Альона Душенко
Теги: веслування Сергій Ємельянов Грузія
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