У Кременчуці депутат просив міськраду дозволити освятити парк: чиновники відповіли про освітлення

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У квітні депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун подав депутатське звернення, у якому виклав прохання мешканців мікрорайону Раківка. Так, люди просили надати дозвіл на «проведення процедури освячення скверу «Юність».

Своєю чергою міська рада надала відповідь стосовно освітлення, зазначивши, що парк повністю освітлюється, освітлення працює у штатному режимі згідно з графіком включення та вимкнення зовнішнього освітлення, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Втім вже пізніше Олександр Плескун подав ще одне звернення за аналогічним номером, але змінене на «виконання робіт зі встановленням вуличного освітлення» на території парку. Відповіді від міської ради депутат наразі не отримав.