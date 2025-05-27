Стало відомо про повернення до України ще одного кременчуцького воїна

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 269 Коментарів: 1

Це відбулось під час останнього великого обміну між Україною та РФ

За три дні масштабного обміну, що тривав з 23 по 25 травня, з російського полону повернувся кременчуцький військовослужбовець Сергій Денисюк. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила Анна Денисюк.

Додамо, що з п’ятниці по неділю з російського полону повернулись 24 воїни з Полтавщини, щонайменше один з них — кременчуківець. Про обмін у форматі 1000 на 1000 вдалося домовитись на основі переговорів, що відбулися 16 травня в Стамбулі, між Україною та Росією.