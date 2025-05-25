До України повернули ще понад 300 захисників. Обмін у форматі 1000 на 1000 завершено — Зеленський

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Вдалось визволити воїнів Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту

З російського полону повернулись 303 українських захисники. Вдалось визволити воїнів Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено, заявив глава держави. Нагадаємо, обмін 1000 на 1000 відбувався протягом 3 днів. За два етапи обміну з російського полону повернувся 21 захисник з Полтавщини.

Автор: Телеграф

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