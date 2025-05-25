У Кременчуці затримали росіянина за розбій у Москві: екстрадиційна перевірка триває 4 роки

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Росіянин перебуває в Україні з посвідкою на проживання і з 2021 року намагався отримати статус біженця

22 травня Шевченківський районний суд Полтави продовжив запобіжний захід для громадянина РФ, якого ще у 2021 році затримали в Кременчуці за підозрою у розбої у Москві на понад 11 мільйонів рублів. Чоловік перебував в міжнародному розшуку за «червоною карткою» Інтерполу. Про це йдеться в ухвалі, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Росіянин перебуває в Україні з посвідкою на проживання і з 2021 року намагався отримати статус біженця. Офіс Генерального прокурора продовжив екстрадиційну перевірку до 30 липня 2025 року. За цей період українські суди неодноразово змінювали запобіжні заходи для затриманого — від тримання під вартою до особистого зобов’язання.

Чоловіка затримали 26 травня 2021 року біля будинку на Великій Набережній у Кременчуці. За версією російського слідства, він разом з організованою групою увірвався до житла в Москві, де, погрожуючи ножем, відкрито викрав готівку та цінності на суму у 11 млн рублів (на той час це 4,6 млн гривень).

Українські суди продовжують утримувати підозрюваного під наглядом, оскільки, попри відсутність порушень умов особистого зобов’язання, зберігаються ризики його втечі. До того ж він двічі засуджений в Україні за тяжкі злочини — у 2000 та 2013 роках (розбій, крадіжка, підробка грошей/цінних паперів).

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали російського агента, який збирав інформацію про військові шпиталі.