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На Полтавщині затримали російського агента, який збирав інформацію про військові шпиталі

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 654 Коментарів: 1

 

Чоловік також намагався вирахувати бойові позиції та маршрути руху мобільних груп ППО

На Полтавщині місцевий чоловік збирав інформацію про військові шпиталі та позиції ППО, аби передати її росіянам. Затримали агента співробітники Служби безпеки України, повідомляють у пресслужбі відомства.

За попередніми даними, 36-річний чоловік підтримував зв’язок із агентом російської розвідки. Він збирав координати військових шпиталів та інших медзакладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни. Зокрема, розпитував необхідну йому інформацію у знайомих, а потім сам ішов на місце та перевіряв її.

Крім того, обвинувачений намагався вирахувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп ППО, які захищають повітряний простір області.

Затримали правоохоронці зловмисника у нього вдома. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон та сім-картки, які він періодично змінював, аби тримати зв'язок із росіянами. 

Обвинуваченому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть двох чоловіків за шпигунство на користь Росії: вони знімали розташування Сил оборони та критичної інфраструктури.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СБУ
Теги: СБУ державна зрада
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Коментарі: 1

5 103
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:50

Ще цього під@ра довічно кормити, розстріляти накуй!


1 0

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