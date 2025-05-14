На Полтавщині затримали російського агента, який збирав інформацію про військові шпиталі

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 654 Коментарів: 1

На Полтавщині місцевий чоловік збирав інформацію про військові шпиталі та позиції ППО, аби передати її росіянам. Затримали агента співробітники Служби безпеки України, повідомляють у пресслужбі відомства.

За попередніми даними, 36-річний чоловік підтримував зв’язок із агентом російської розвідки. Він збирав координати військових шпиталів та інших медзакладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни. Зокрема, розпитував необхідну йому інформацію у знайомих, а потім сам ішов на місце та перевіряв її.

Крім того, обвинувачений намагався вирахувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп ППО, які захищають повітряний простір області.

Затримали правоохоронці зловмисника у нього вдома. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон та сім-картки, які він періодично змінював, аби тримати зв'язок із росіянами.

Обвинуваченому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть двох чоловіків за шпигунство на користь Росії: вони знімали розташування Сил оборони та критичної інфраструктури.