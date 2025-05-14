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На Полтавщині висадили понад 500 га молодого лісу

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 186

 

Зокрема приділили увагу лісництву, яке торік постраждало від пожежі

Весною на Полтавщині лісівники висадили понад 500 га молодих дерев. Про це інформують у пресслужбі філії Слобожанського лісового офісу.

Найбільші площі засадили у Полтавському та Миргородському надлісництвах — 206 га та 234,4 га.

Приділили увагу і Малоперещепинському та Новосанжарському лісництвам, які торік постраждали від масштабної лісової пожежі. Тут упродовж весняної посадкової кампанії вдалося відновити понад 90 га лісу на окремих ділянках площею до 1 га.

Нагадаємо, торік пожежа у Новосанжарському та Малоперещепинському лісництвах спалахнула 15 вересня, а остаточно ліквідувати її вдалося 28 вересня. Причиною загоряння рятувальники називають людську недбалість — хтось зі місцевих жителів підпалив сухостій у себе на подвір'ї, а вогонь перекинувся на лісовий масив.

Під час цієї пожежі полум’я дісталося й до будинків — вогонь пошкодив 26 житлових будинків і 24 господарчі споруди. Мешканців деяких сіл Новосанжарської громади евакуювали та надали необхідну допомогу.

Вогонь пройшов понад 700 га лісової території. На допомогу приїздили рятувальники з Черкаської та Вінницької областей. Було залучено 4 пожежні потяги та близько 80 одиниць техніки, зокрема й із сільгосппідприємств.

Після ліквідації пожежі лісівники показали наслідки масштабного загоряння.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Слобожанський лісовий офіс
Теги: ліс лісництво лісівники
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