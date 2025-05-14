У Кременчуцькому ліцеї №6 планують відремонтувати туалет за понад пів мільйона гривень

Вбиральню у Кременчуцькому ліцеї № 6 відремонтують — загалом на роботи витратять понад пів мільйона гривень. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Відповідний проєкт рішення розглянули на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 13 травня.
Ця сума є остаточно відкорегованою на завершення робіт, розповів заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко.
Нагадаємо, на початку року «Кременчуцький Телеграф» публікував скарги батьків ліцеїв № 4 та № 25 щодо стану вбиралень у закладах.
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