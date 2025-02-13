Один із туалетів у Кременчуцькому ліцеї №25 і досі без ремонту: фото

У адміністрації зазначають: така вбиральня у закладі освіти лишилася одна, і як тільки виділять кошти — зроблять ремонт і там
Після нещодавньої публікації фотографій про стан вбиральні у Кременчуцькому ліцеї № 4 «Кремінь», читачі надіслали нам фотографії іще одного схожого туалету — у Кременчуцькому ліцеї № 25 «Гуманітарний колегіум».
За коментарем щодо стану вбиральні ми звернулися до директорки закладу освіту Тетяни Москалик. Жінка підтвердила, що дійсно одна із вбиралень і досі знаходиться без ремонту.
Тетяна Олександрівна додає: інші вбиральні у ліцеї з ремонтом, на першому поверсі є також інклюзивний туалет.
Запитуємо, чи не було скарг від батьків, чи учнів на такий стан вбиральні.
— Ні, на щастя, не скаржився ніхто. Вбиралень у нас у ліцеї достатньо, — додає Тетяна Москалик.
Нагадаємо, у Кременчуцькому ліцеї №25 побудували укриття коштом фонду Олени Зеленської.
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