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Кременчук, Освіта

Один із туалетів у Кременчуцькому ліцеї №25 і досі без ремонту: фото

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 152

 

У адміністрації зазначають: така вбиральня у закладі освіти лишилася одна, і як тільки виділять кошти — зроблять ремонт і там

Після нещодавньої публікації фотографій про стан вбиральні у Кременчуцькому ліцеї № 4 «Кремінь», читачі надіслали нам фотографії іще одного схожого туалету — у Кременчуцькому ліцеї № 25 «Гуманітарний колегіум». 

— Ось туалет для дівчаток в 25 колегіумі на 2 поверсі. Це єдиний туалет на весь поверх. Фото зроблені сьогодні, 13 лютого, — зазначають читачі.

За коментарем щодо стану вбиральні ми звернулися до директорки закладу освіту Тетяни Москалик. Жінка підтвердила, що дійсно одна із вбиралень і досі знаходиться без ремонту.

— Ми знаємо цю проблему, але коштів на ремонт поки не передбачено. Тож поки складно сказати, коли зможемо зробити ремонт і там. Хотілося б, щоб якомога швидше, — наголошує директорка.

Тетяна Олександрівна додає: інші вбиральні у ліцеї з ремонтом, на першому поверсі є також інклюзивний туалет.

Запитуємо, чи не було скарг від батьків, чи учнів на такий стан вбиральні.

— Ні, на щастя, не скаржився ніхто. Вбиралень у нас у ліцеї достатньо, — додає Тетяна Москалик.

Нагадаємо, у Кременчуцькому ліцеї №25 побудували укриття коштом фонду Олени Зеленської.


ПО ТЕМІ:

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ліцей №25 туалети
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