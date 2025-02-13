Один із туалетів у Кременчуцькому ліцеї №25 і досі без ремонту: фото

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 152

У адміністрації зазначають: така вбиральня у закладі освіти лишилася одна, і як тільки виділять кошти — зроблять ремонт і там

Після нещодавньої публікації фотографій про стан вбиральні у Кременчуцькому ліцеї № 4 «Кремінь», читачі надіслали нам фотографії іще одного схожого туалету — у Кременчуцькому ліцеї № 25 «Гуманітарний колегіум».

— Ось туалет для дівчаток в 25 колегіумі на 2 поверсі. Це єдиний туалет на весь поверх. Фото зроблені сьогодні, 13 лютого, — зазначають читачі.