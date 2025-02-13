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Подружжя осіб з інвалідністю Іваненків зробило для фронту 684 окопних свічки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 187

Допомога фронту важлива
Члени кременчуцького міського осередку «Союз осіб з інвалідністю України» подружжя Іваненків не сидить без діла. Свій вільний час Микола та його кохана дружина Тетяна виготовляють окопні свічки. Про це повідомляє пресслужба осередку.
Вже 13 разів вони приносили до «Оселі добра і радості» свої вироби. Загалом вже зробили 684 свічки. Для цього подружжя ініціювали збір баночок серед сусідів.
— Це ж для наших хлопців! Як інакше, — каже пан Микола.
Завдяки цій родині й іншим активістам, серед яких Ольга Лобанцова, Катерина Близнюк, Андрій Желнов, Жанетта Симонян та інші, КМО СОІУ регулярно передає партнерам-волонтерам велику кількість окопних свічок для відправлення на фронт. Крім того, щодня члени осередку приносять пластмасові кришечки, які теж передаються партнерам — це необхідно для виробництва протезів.
«Президія Ради Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» висловлює сердечну повагу подружжю Іваненків та всім небайдужим людям за їх допомогу», — йдеться в повідомленні.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: Оселя добра і радості особи з інвалідністю Союз осід з інвалідністю волонтери збір
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