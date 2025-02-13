Поліція Полтавщини розшукує Давида Старікова, 2014 року народження, який 13 лютого близько 8.00 вийшов з дому в Кременчуці та досі не повернувся. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Останній раз хлопця бачили в районі центрального АТБ-маркету на вулиці Небесної Сотні.
Прикмети дитини:
На момент зникнення був одягнений у:
Тих, кому вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження хлопця, просять повідомити поліцію за телефонами: 068-723-93-85 або 102.
Дитину знайшли, з хлопчиком все добре.
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