У Кременчуці знайшли зниклого 10-річного Давида Старікова (доповнено)

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 772

Поліція Полтавщини розшукує Давида Старікова, 2014 року народження, який 13 лютого близько 8.00 вийшов з дому в Кременчуці та досі не повернувся. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Останній раз хлопця бачили в районі центрального АТБ-маркету на вулиці Небесної Сотні.

Прикмети дитини:

Виглядає на 10-12 років

Зріст 155-158 см

Худорлявий, русяве волосся

На момент зникнення був одягнений у:

Жовту куртку з капюшоном

Зелену шапку

Чорні штани

Синє зимове взуття

При собі мав білий рюкзак із чорними краплями

Тих, кому вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження хлопця, просять повідомити поліцію за телефонами: 068-723-93-85 або 102.

Доповнено:

Дитину знайшли, з хлопчиком все добре.