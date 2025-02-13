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Надзвичайні новини, Гроші, Полтавщина

У харківської фірми, яка не поставила Полтавській міськраді солі на 43 млн грн, арештували активи

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 170

 

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці, проте він вніс понад 8 млн грн застави

Рішенням Київського районного суду у Полтаві у харківської фірми, яка не поставила Полтавській міській раді солі на 43 млн грн арештували активи. Про це інформують у пресслужбі Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

Відомо, що у 2022 році Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договір з одним з харківських товариств  щодо прибирання території міста та громади. Також міськрада придбала у фірми й 3 тис. тонн дорожньої солі за 43 млн грн.

Проте керівник фірми гроші за сіль отримав та підробив звітну документацію, а сіль у Полтаву так і не поставив. 

Нині йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. 

Суд ухвалив рішення про арешт корпоративних прав та грошових коштів компанії у розмірі завданих збитків. Керівнику компанії обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою із можливістю внесення понад 8 мільйонів гривень застави. Наразі заставу внесли. 

Нагадаємо, підозру підприємцеві повідомили наприкінці січня. Раніше керівник підприємства перебував за кордоном, що перешкоджало правоохоронцям провести необхідні слідчі дії, зокрема обшуки.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: БЕБ Полтавська міська рада тендер закупівлі сіль
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