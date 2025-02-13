У харківської фірми, яка не поставила Полтавській міськраді солі на 43 млн грн, арештували активи

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці, проте він вніс понад 8 млн грн застави
Рішенням Київського районного суду у Полтаві у харківської фірми, яка не поставила Полтавській міській раді солі на 43 млн грн арештували активи. Про це інформують у пресслужбі Бюро економічної безпеки у Полтавській області.
Відомо, що у 2022 році Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договір з одним з харківських товариств щодо прибирання території міста та громади. Також міськрада придбала у фірми й 3 тис. тонн дорожньої солі за 43 млн грн.
Проте керівник фірми гроші за сіль отримав та підробив звітну документацію, а сіль у Полтаву так і не поставив.
Нині йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Суд ухвалив рішення про арешт корпоративних прав та грошових коштів компанії у розмірі завданих збитків. Керівнику компанії обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою із можливістю внесення понад 8 мільйонів гривень застави. Наразі заставу внесли.
Нагадаємо, підозру підприємцеві повідомили наприкінці січня. Раніше керівник підприємства перебував за кордоном, що перешкоджало правоохоронцям провести необхідні слідчі дії, зокрема обшуки.
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